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Villas à vendre en Basiskele, Turquie

2 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Basiskele, Turquie
Villa 7 chambres
Basiskele, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 427 m²
Nombre d'étages 4
Villas à vendre dans un complexe prestigieux à Başiskele, Kocaeli Başiskele est un quartier …
$890,234
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Villa 4 chambres dans Basiskele, Turquie
Villa 4 chambres
Basiskele, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
$188,049
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