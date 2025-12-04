Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Location courte durée
  5. Maison

Location courte durée Maisons en Antalya, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa de luxe avec vue sur mer & accès à un SPA de 9 000 m² – Résidence Konak Premium dans Kargicak, Turquie
Villa de luxe avec vue sur mer & accès à un SPA de 9 000 m² – Résidence Konak Premium
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans l’une des villas de vacances les plus exclusives de toute la Riviera turque –…
$1,172
par nuit
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller