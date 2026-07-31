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Maisons à vendre en Altinova, Turquie

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duplex
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4 propriétés total trouvé
Maison 15 chambres dans Altinova, Turquie
Maison 15 chambres
Altinova, Turquie
Nombre de pièces 20
Chambres 15
Nombre de salles de bains 10
Surface 850 m²
Nombre d'étages 4
Immeuble non fini avec vue sur le pont à Altınova, Yalova Yalova est l'un des endroits les p…
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Duplex 4 chambres dans Altinova, Turquie
Duplex 4 chambres
Altinova, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
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Duplex 4 chambres dans Altinova, Turquie
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Altinova, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 3/4
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LDV InvestLDV Invest
Duplex 4 chambres dans , Turquie
Duplex 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Sol 1/2
Appartement Duplex 4 Chambres dans un Complexe Gated Près du Pont à Kaytazdere Yalova, dans …
$138,606
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