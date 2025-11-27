Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région Égéenne
  4. Location courte durée
  5. Villa

Location courte durée villas en Région Égéenne, Turquie

2 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Yesiluzumlu, Turquie
villa de 5 chambres
Yesiluzumlu, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 738 m²
Nombre d'étages 2
EXCLUSIVE RENTAL – OUR COMPANY IS THE SOLE AUTHORIZED AGENCY For detailed information and…
$240
par nuit
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
TURK KEY
Langues
English
Villa de 6 chambres dans Bodrum, Turquie
Villa de 6 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
Villa 6+1 in  Yalikavak  Minimum rental period 1 month. The villa is fully equipped for a co…
$1,158
par nuit
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wabi Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller