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Penthouses avec jardin à vendre en Région Égéenne, Turquie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Fethiye, Turquie
Penthouse 4 chambres
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Voici une combinaison rare qui est difficile à trouver dans un objet: la mer devant vos yeux…
$1,49M
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Caractéristiques des propriétés en Région Égéenne, Turquie

avec Vue sur la montagne
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Luxe
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