Appartements près du club de golf à vendre en Région Égéenne, Turquie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Bodrum, Turquie
Appartement 2 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
