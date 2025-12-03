Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Denizli, Turquie

14 propriétés total trouvé
Appartement dans Kale, Turquie
Appartement
Kale, Turquie
Surface 387 m²
$1,69M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Merkezefendi, Turquie
Appartement 3 chambres
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2/5
$3,84M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Merkezefendi, Turquie
Appartement 4 chambres
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Sol 2/2
$8,01M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Appartement 4 chambres dans Merkezefendi, Turquie
Appartement 4 chambres
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/4
$7,50M
Laisser une demande
Appartement dans Kizilyer, Turquie
Appartement
Kizilyer, Turquie
Surface 585 m²
$2,26M
Laisser une demande
Appartement dans Merkezefendi, Turquie
Appartement
Merkezefendi, Turquie
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 3
$9,89M
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement dans Acipayam, Turquie
Appartement
Acipayam, Turquie
Surface 1 m²
$3,02M
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Pamukkale, Turquie
Appartement 5 chambres
Pamukkale, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 201 m²
Sol 1/4
$4,48M
Laisser une demande
Appartement dans Cankurtaran, Turquie
Appartement
Cankurtaran, Turquie
Surface 532 m²
$2,13M
Laisser une demande
AuraAura
Appartement 4 chambres dans Merkezefendi, Turquie
Appartement 4 chambres
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 5/5
$5,52M
Laisser une demande
Appartement dans Pamukkale, Turquie
Appartement
Pamukkale, Turquie
Surface 35 m²
$580,380
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Merkezefendi, Turquie
Appartement 2 chambres
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/3
$1,69M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Pamukkale, Turquie
Appartement 2 chambres
Pamukkale, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/3
$1,51M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Merkezefendi, Turquie
Appartement 4 chambres
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol 4/5
$4,83M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Denizli, Turquie

Bon marché
Luxe
