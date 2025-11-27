Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Urla
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Urla, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement dans Urla, Turquie
Appartement
Urla, Turquie
Surface 262 m²
$13,63M
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Urla, Turquie
Appartement 5 chambres
Urla, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 450 m²
The sales process of Laila 2 Mansions, which has become the symbol of İzmir Güzelbahçe, star…
$1,10M
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Urla, Turquie
Appartement 5 chambres
Urla, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 494 m²
Nombre d'étages 2
New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey …
$2,15M
Laisser une demande
NicoleNicole
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller