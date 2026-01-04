Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Turquie
  3. İncirliova
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Incirliova, Turquie

5 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Erbeyli, Turquie
Appartement 4 chambres
Erbeyli, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Sol 1/5
$3,11M
Appartement 5 chambres dans Incirliova, Turquie
Appartement 5 chambres
Incirliova, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 8/8
$2,27M
Appartement dans Incirliova, Turquie
Appartement
Incirliova, Turquie
Surface 145 m²
$469,043
Appartement 3 chambres dans Sinirteke, Turquie
Appartement 3 chambres
Sinirteke, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 4/7
$668,386
Appartement 4 chambres dans Sinirteke, Turquie
Appartement 4 chambres
Sinirteke, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 4/6
$1,35M
