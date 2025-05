Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand

Nous offrons des villas avec une piscine 12х4,5 m et un jardin paysager. La résidence est sécurisée 24h/24. La combinaison du vent, de la lumière, du bois et d'un espace vert luxuriant crée un environnement majestueux pour la détente, le confort, la méditation et la créativité. Le design d'intérieur capture la culture et les coutumes de la Thaïlande. Des lignes architecturales élégantes à l'aménagement paysager et à la décoration ingénieuse ; la combinaison de la flore et de l'éclairage naturel crée de la lumière et de l'ombre pour vos cours avant et arrière.

Climatisation

Armoire équipée

Panneaux solaires

Système de filtration d'eau

Gestion de la location de villas

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Plan d'installation :

Dépôt de réservation - 2%

1er paiement - 28%

2ème paiement - 15%

3ème paiement - 15%

4ème paiement - 15%

5ème paiement - 15%

6ème paiement - 10%

Pharmacie — 5 minutes

Aéroport — 15 minutes

Plage de Bang Toa — 10 minutes

Plage Layan — 10 minutes

Club de plage — 10 minutes

Club équestre — 8 minutes

Club de golf — 5 minutes

Restaurants — 5 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité