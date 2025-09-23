  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Complexe résidentiel Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Thalang, Thaïlande
depuis
$83,825
;
7
ID: 28086
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Thep Krasatti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un complexe résidentiel élégant dans le quartier Thalang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.

Le projet propose des appartements élégants et confortables avec des aménagements réfléchis, situés dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents profiteront d'une piscine, d'une salle de fitness et d'espaces communs confortables, créant un environnement de vie confortable et agréable.

La première phase comprend trois bâtiments et un clubhouse, avec un total de 411 appartements – studios, un-, deux- et trois chambres, allant de 26 m2 à 78 m2.

Date d'achèvement : Q4 2026.

Infrastructure:

  • Navette vers la plage de Bang Tao (8.8 km)
  • Piscines (60 mètres)
  • Gymnes
  • Espace de coworking
  • Chambre des enfants
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Atelier de yoga
  • Stationnement
  • Stations de recharge
  • Centre commercial des résidents
  • Tapis roulants
  • Jardin et espace détente

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Thalang, Thaïlande

