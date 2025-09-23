Complexe résidentiel Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Un complexe résidentiel élégant dans le quartier Thalang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.
Le projet propose des appartements élégants et confortables avec des aménagements réfléchis, situés dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents profiteront d'une piscine, d'une salle de fitness et d'espaces communs confortables, créant un environnement de vie confortable et agréable.
La première phase comprend trois bâtiments et un clubhouse, avec un total de 411 appartements – studios, un-, deux- et trois chambres, allant de 26 m2 à 78 m2.
Date d'achèvement : Q4 2026.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.