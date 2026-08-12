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Immobilier commercial en Phuket, Thaïlande

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Rawai
9
Patong
8
Pa Tong
8
Karon
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40 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 82 m² dans Sakhu, Thaïlande
Propriété commerciale 82 m²
Sakhu, Thaïlande
Chambres 2
Surface 82 m²
🔻Commence à vendre ! Prévente.🔻Le prix le plus bas à l'entrée🔻 Mon nom est Léon, posez-moi v…
$313,071
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Propriété commerciale 52 m² dans Sakhu, Thaïlande
Propriété commerciale 52 m²
Sakhu, Thaïlande
Chambres 2
Surface 52 m²
🔻Commence à vendre ! Prévente.🔻Le prix le plus bas à l'entrée🔻 Mon nom est Léon, posez-moi v…
$198,533
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Propriété commerciale dans Karon, Thaïlande
Propriété commerciale
Karon, Thaïlande
KAT6906 Nouveau Hôtel à vendre! Il est situé dans un excellent emplacement sur 15 Rai Squar…
$7,99M
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TekceTekce
Propriété commerciale dans Pa Tong, Thaïlande
Propriété commerciale
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 9
PAT6347 Un complexe douillet et petit hôtel, avec 17 chambres, où chaque invité se sentira …
$1,20M
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Propriété commerciale 83 m² dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Propriété commerciale 83 m²
Ban Bang Ku, Thaïlande
Surface 83 m²
Autres Liste des espaces commerciauxCette place commerciale est une occasion rare de sécuri…
$339,394
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Propriété commerciale 116 m² dans Thalang, Thaïlande
Propriété commerciale 116 m²
Thalang, Thaïlande
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 116 m²
MAI22607 Cette propriété unique offre une occasion exceptionnelle pour ceux qui cherchent u…
$485,290
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Propriété commerciale 230 m² dans Rawai, Thaïlande
Propriété commerciale 230 m²
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 230 m²
TAB3596 Prix à partir de 14,49 millions Baht!L'architecture charmante du nouveau complexe d…
$438,375
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Propriété commerciale 421 m² dans Choeng Thale, Thaïlande
Propriété commerciale 421 m²
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 421 m²
BAN22765 Une rare maison polyvalente conçue pour les entrepreneurs qui veulent un équilibre…
$1,21M
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Propriété commerciale 202 m² dans Karon, Thaïlande
Propriété commerciale 202 m²
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Surface 202 m²
KAT7296 C'est un bâtiment situé dans le quartier commercial de Kata. Sur trois étages il y …
$363,636
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Propriété commerciale 658 m² dans Rawai, Thaïlande
Propriété commerciale 658 m²
Rawai, Thaïlande
Chambres 12
Surface 658 m²
NAI5244 Un appartement de luxe avec 12-13 chambres de luxe et grand parking, jardin, piscin…
$1,97M
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Propriété commerciale dans Karon, Thaïlande
Propriété commerciale
Karon, Thaïlande
Chambres 9
KAR6864 Beau hôtel à vendre près de Karon Beach!ChapitreLicence d'hôtel21 chambres (entière…
$1,22M
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Propriété commerciale 71 m² dans Chalong, Thaïlande
Propriété commerciale 71 m²
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Surface 71 m²
CHA6333 Découvrez une occasion rare de posséder un bâtiment commercial polyvalent à Chalong…
$140,531
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Propriété commerciale 450 m² dans Karon, Thaïlande
Propriété commerciale 450 m²
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Surface 450 m²
KAR6062 Grande opportunité d'investissement pour présenter à vos clients. Ce restaurant fon…
$1,33M
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Propriété commerciale 144 m² dans Pa Tong, Thaïlande
Propriété commerciale 144 m²
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 9
Surface 144 m²
PAT6448 Hôtel à vendre, au centre de l'infrastructure développée. A distance de marche, un …
$1,50M
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Propriété commerciale 2 060 m² dans Pa Tong, Thaïlande
Propriété commerciale 2 060 m²
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 9
Surface 2 060 m²
PAT4623 Le nouvel hôtel de 40 chambres situé dans la route NaNai près de Makro Patong, il e…
$2,27M
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Propriété commerciale 1 334 m² dans Ban Nakok, Thaïlande
Propriété commerciale 1 334 m²
Ban Nakok, Thaïlande
Chambres 15
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 334 m²
CHA22600 Cette résidence complète de 7 étages au coeur de Soi Ta-ied offre une occasion uni…
$1,85M
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Propriété commerciale dans Pa Tong, Thaïlande
Propriété commerciale
Pa Tong, Thaïlande
PAT6849 Bâtiment commercial à vendre !Détails:Le côté opposé du bâtiment dispose d'un espac…
$708,685
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Propriété commerciale dans Pa Tong, Thaïlande
Propriété commerciale
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 9
PAT6176 Ce complexe de spa est situé dans la zone la plus célèbre de l'île de Phuket - Pato…
$16,59M
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Propriété commerciale 3 200 m² dans Ratsada, Thaïlande
Propriété commerciale 3 200 m²
Ratsada, Thaïlande
Surface 3 200 m²
KTH6811 Immeuble commercial à vendre dans le centre de l'île de Phuket!3 étagessurface: 320…
$3,03M
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Hôtel 5 étoiles à vendre, 390 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, à seulement 200 m. dans Pa Tong, Thaïlande
Hôtel 5 étoiles à vendre, 390 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, à seulement 200 m.
Pa Tong, Thaïlande
Nombre de pièces 390
Surface 30 000 m²
Nombre d'étages 7
Hôtel 5 étoiles à vendre, 390 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, à seulement 200 …
$96,92M
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Hôtel 4 étoiles à vendre, 256 chambres, près de la plage de Surin, Phuket, à seulement 150 mètres. dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 256 chambres, près de la plage de Surin, Phuket, à seulement 150 mètres.
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 256
Nombre d'étages 5
Hôtel 4 étoiles à vendre, 256 chambres, près de la plage de Surin, Phuket, à seulement 150 m…
$44,53M
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Propriété commerciale 320 m² dans Sakhu, Thaïlande
Propriété commerciale 320 m²
Sakhu, Thaïlande
Chambres 9
Surface 320 m²
NAY6153 Ce magnifique terrain de 2400 m2 avec bungalows et une grande maison de maître à Na…
$1,34M
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Propriété commerciale 1 100 m² dans Pa Khlok, Thaïlande
Propriété commerciale 1 100 m²
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 9
Surface 1 100 m²
TAL7295 C'est une résidence qui a:5 villas de trois étages stationnement sécurisé dans un c…
$1,30M
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Propriété commerciale 270 m² dans Rawai, Thaïlande
Propriété commerciale 270 m²
Rawai, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
RAW22441 Cette maison de trois étages magnifiquement conçue offre une opportunité incroyabl…
$481,493
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Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex. dans Rawai, Thaïlande
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Thaïlande
Surface 35 m²
Le complexe hôtelier Wyndham La Vita Phuket, géré par la célèbre marque d'hôtel Wyndham, pro…
$147,000
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Propriété commerciale 115 m² dans Rawai, Thaïlande
Propriété commerciale 115 m²
Rawai, Thaïlande
Surface 115 m²
Espace ouvert pour les classes de groupe, possibilité d'organiser des vestiaires et des espa…
Prix ​​sur demande
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Propriété commerciale 62 m² dans Rawai, Thaïlande
Propriété commerciale 62 m²
Rawai, Thaïlande
Surface 62 m²
Salle compacte avec une disposition ouverte et la possibilité d'organiser une vitrine.Convie…
Prix ​​sur demande
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Hôtel dans Phuket, Thaïlande
Hôtel
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 105
Nombre d'étages 7
Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 105 chambres, près de Central Phuket Floresta, Thaïlande. …
$7,95M
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Hôtel à vendre, taille 266 chambres, dans la vieille ville de Phuket, Thaïlande. dans Phuket, Thaïlande
Hôtel à vendre, taille 266 chambres, dans la vieille ville de Phuket, Thaïlande.
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 266
Nombre d'étages 9
Hôtel à vendre, taille 266 chambres, dans la vieille ville de Phuket, Thaïlande. L'hôtel …
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. dans Karon, Thaïlande
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 88
Nombre d'étages 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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