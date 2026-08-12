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Hôtels à vendre en Phuket, Thaïlande

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Patong
3
Pa Tong
3
Karon
3
13 propriétés total trouvé
Hôtel 5 étoiles à vendre, 390 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, à seulement 200 m. dans Pa Tong, Thaïlande
Hôtel 5 étoiles à vendre, 390 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, à seulement 200 m.
Pa Tong, Thaïlande
Nombre de pièces 390
Surface 30 000 m²
Nombre d'étages 7
Hôtel 5 étoiles à vendre, 390 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, à seulement 200 …
$96,92M
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Hôtel 4 étoiles à vendre, 256 chambres, près de la plage de Surin, Phuket, à seulement 150 mètres. dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 256 chambres, près de la plage de Surin, Phuket, à seulement 150 mètres.
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 256
Nombre d'étages 5
Hôtel 4 étoiles à vendre, 256 chambres, près de la plage de Surin, Phuket, à seulement 150 m…
$44,53M
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Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex. dans Rawai, Thaïlande
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Thaïlande
Surface 35 m²
Le complexe hôtelier Wyndham La Vita Phuket, géré par la célèbre marque d'hôtel Wyndham, pro…
$147,000
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TekceTekce
Hôtel dans Phuket, Thaïlande
Hôtel
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 105
Nombre d'étages 7
Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 105 chambres, près de Central Phuket Floresta, Thaïlande. …
$7,95M
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Hôtel à vendre, taille 266 chambres, dans la vieille ville de Phuket, Thaïlande. dans Phuket, Thaïlande
Hôtel à vendre, taille 266 chambres, dans la vieille ville de Phuket, Thaïlande.
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 266
Nombre d'étages 9
Hôtel à vendre, taille 266 chambres, dans la vieille ville de Phuket, Thaïlande. L'hôtel …
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. dans Karon, Thaïlande
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 88
Nombre d'étages 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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Hôtel 4 étoiles à vendre, 224 chambres, près de la plage de Karon, Phuket, Thaïlande dans Karon, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 224 chambres, près de la plage de Karon, Phuket, Thaïlande
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 224
Surface 976 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel 4 étoiles à vendre, 224 chambres, près de la plage de Karon, Phuket, Thaïlande Sur …
$49,93M
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. dans Pa Tong, Thaïlande
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Thaïlande
Nombre de pièces 119
Nombre d'étages 6
Hôtel 4 étoiles à vendre, 119 chambres, près de la plage de Patong, province de Phuket.Il s'…
$14,72M
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. dans Ban Bang Thao, Thaïlande
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 50
Nombre d'étages 5
Hôtel 3 étoiles à vendre, 50 chambres, près de la plage de Surin, Phuket, à seulement 300 mè…
$11,78M
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Hôtel à vendre, 98 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, Thaïlande dans Pa Tong, Thaïlande
Hôtel à vendre, 98 chambres, près de la plage de Patong, Phuket, Thaïlande
Pa Tong, Thaïlande
Nombre de pièces 98
Nombre d'étages 2
Hôtel à vendre, taille 98 chambres, près de la plage de Patong, province de Phuket, à seulem…
$41,21M
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Hôtel 5 étoiles à vendre, 179 chambres, près de la plage de Kamala, Phuket, Thaïlande, à 350 mètres. dans Kamala, Thaïlande
Hôtel 5 étoiles à vendre, 179 chambres, près de la plage de Kamala, Phuket, Thaïlande, à 350 mètres.
Kamala, Thaïlande
Nombre de pièces 179
Nombre d'étages 4
Hôtel 5 étoiles à vendre, 179 chambres, près de la plage de Kamala, Phuket, Thaïlande, à 350…
$38,18M
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Hôtel 4 étoiles à vendre, 140 chambres, près de Kata Beach, Phuket, Thaïlande. dans Karon, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 140 chambres, près de Kata Beach, Phuket, Thaïlande.
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 140
Nombre d'étages 4
Hôtel 4 étoiles à vendre, 140 chambres, près de Kata Beach, Phuket, à 1 Km. C'est un hôte…
$23,55M
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4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km. dans Thalang, Thaïlande
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km.
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 75
Nombre d'étages 3
Hôtel 4 étoiles à vendre, 75 chambres, près de l'aéroport de Phuket, à seulement 2 km.   …
$9,42M
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