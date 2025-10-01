Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.

Le départ tant attendu des ventes à Bang Tao par le légendaire développeur Title !

Le titre Vivi Condominium est un nouveau projet de boutique dans la région de Bang Tao, à seulement 350 mètres de la mer.

Il y a ici un potentiel difficile à ignorer :

L'entrée est inférieure de 1,5 million de baht à celle de Modeva et Legendary

Cela signifie que dans un an et demi, selon la même tendance, l'augmentation sera au moins +1,5 million baht (30–60%)

Ou à partir de 15 % du revenu passif en location (contrats à long terme à partir de 1 200 USD/mois)



Unicité :

L'entrée est inférieure aux concurrents au départ - augmentation garantie

Format Boutique - confort et liquidité

Gestion du développeur - stable location et service

Le complexe se compose d'un bâtiment de 8 étages, un total de 186 appartements - appartements d'une chambre avec une superficie de 28 m2 à 52 m2.

A distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des boutiques, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux Porto de Phuket et Boat Avenue, ainsi que l'élite Laguna Golf Club.

Les appartements sont décorés dans un style méditerranéen élégant avec des couleurs chaudes et des matériaux naturels. Les chambres spacieuses, une cuisine moderne et de grandes fenêtres créent un espace confortable avec vue sur la verdure et les paysages.

Le titre Vivi est attrayant pour la résidence personnelle et l'investissement.

Tous les appartements disposent d'une chambre séparée. Il n'y a pas de studios et il n'y a pas non plus de grandes unités de 2-3 chambres.

Mise en page et prix:

1BR S (27 m2 - 28 m2) - 66 unités, prix de 3,16 - 4,15 millions de THB

1BR M (29 m2 - 30 m2) - 83 unités, prix de 3,47 - 4,46 millions de THB

1BR+ (46 m2 - 52 m2) - 32 unités, prix de 5.6 - 7.84 millions THB

Acompte 25%

Aucun versement d'intérêt jusqu'à la fin de la construction.

Date d'achèvement : Q4 2027.

Infrastructure:

Piscine sur le toit

Lobby

Coworking

Fitness

Café

Zone SPA

Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.