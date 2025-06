Complexe résidentiel

Le Banyan Tree Group, mondialement reconnu pour ses stations exclusives avec un service et des équipements inégalés dans le monde entier, vous offre une occasion unique de faire de cette expérience signature une partie organique de votre vie quotidienne.



Banyan Tree Villas est un développement exclusif qui retrace ses racines à la maison historique de la marque sur l'île Phuket. Ils sont construits sur le terrain d'un des plus beaux complexes hôteliers du monde, Laguna Phuket. Découvrez un monde de confort, de bien-être et de possibilités illimitées.

A proximité, vous trouverez un centre commercial, Banyan Spas arbres, nombreux restaurants luxueux, et lieux de divertissement. Laguna Phuket abrite également Laguna Golf Phuket, le « meilleur terrain de golf en Thaïlande » selon les World Golf Awards.

Chaque villa dispose de trois chambres spacieuses avec vue sur l'océan et une variété de plans d'étage à choisir selon les préférences individuelles de chaque acheteur. Chaque villa possède une terrasse privée et une piscine donnant sur la mer.

Les penthouses des étages supérieurs sont conçus pour souligner l'emplacement unique des villas; depuis le dernier étage, vous avez une vue imprenable sur la mer. De plus, une vue sur la mer d'Andaman au coucher du soleil à 180 degrés peut être appréciée directement depuis la piscine ou la terrasse.

Un monde de bénéfices attend les propriétaires de Banyan Tree. L'adhésion au Sanctuary Club, une communauté fermée de propriétaires immobiliers, donne accès à une variété illimitée de nouvelles possibilités et expériences. Les membres du Club Sanctuaire reçoivent une utilisation exclusive des propriétés Banyan Tree avec des réductions et des privilèges dans le réseau Banyan Tree dans le monde entier.

En plus de l'adhésion gratuite de Laguna Golf Phuket, les propriétaires peuvent rejoindre la communauté Banyan Tree Private Collection, qui offre l'accès à un portefeuille de propriétés toujours plus grand, des villas de luxe Banyan Tree dans des destinations exotiques aux hébergements exclusifs dans les régions les plus populaires du monde.

Banyan Tree est fier de son niveau inégalé de service dans la gestion immobilière, ainsi que d'offrir de nombreux autres services incroyables et des possibilités de vacances. Les propriétaires ont accès à un concierge 24 heures sur 24 et à une équipe professionnelle qui sont heureux d'aider pour l'entretien de la villa et les besoins de location.