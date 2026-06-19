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Vue sur la mer Maisons à vendre en Ko Samui, Thaïlande

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89
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Baan Lamai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Baan Lamai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 345 m²
Nombre d'étages 2
Villa Elite avec vue panoramique sur la mer, Lamai, Koh Samui!Infrastructure complexeLe proj…
$530,445
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DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe vue sur la mer qui offrira un revenu d…
$317,601
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DDA Real Estate
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Villa 5 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 514 m²
Nombre d'étages 3
Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui…
$815,206
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Caractéristiques des propriétés en Ko Samui, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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