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Maisons à vendre en Ko Samui, Thaïlande

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villas
89
105 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
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Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 2
Surface 147 m²
Nombre d'étages 2
Anonyme ! Dans un mois, la vente d'un nouveau projet!Mon nom est Léon, posez-moi votre quest…
$366,723
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Villa 3 chambres dans Baan Plai Laem, Thaïlande
Villa 3 chambres
Baan Plai Laem, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Nombre d'étages 2
Investir dans des villas de luxe de 3-4 chambres offrant un design exquis et une vue sur la …
$584,743
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Villa 4 chambres dans Baan Mae Nam, Thaïlande
Villa 4 chambres
Baan Mae Nam, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 490 m²
Découvrez le luxe d'inspiration européenne et une vue panoramique sur la mer dans cette tout…
$677,820
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 3 chambres dans Baan Lamai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Baan Lamai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
Oasis Paradise Villas, Chaweng - moderne villa privée avec piscine à 5 minutes du centre pri…
$244,821
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Villa 4 chambres dans Baan Lamai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Baan Lamai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 345 m²
Nombre d'étages 2
Villa Elite avec vue panoramique sur la mer, Lamai, Koh Samui!Infrastructure complexeLe proj…
$530,445
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Maison 3 chambres dans Baan Lamai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Baan Lamai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 276 m²
Villa exclusive sur l'île de Koh Samui à seulement 3 minutes de la plage de Lamai - l'une de…
$237,985
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TekceTekce
Villa 4 chambres dans Baan Lamai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Baan Lamai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Surface 104 m²
Résidence Siam Harmony - villas modernes entourées de nature, Lamai, Koh Samui!Infrastructur…
$210,294
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Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
Investir dans une villa unique sur Samui qui allie confort, style et haute rentabilité - MIS…
$207,161
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Villa 3 chambres dans Choeng Mon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Mon, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
Golden Pool Villas - confortable complexe de villas de charme dans la zone prestigieuse de P…
$216,572
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Maison 1 chambre dans Ko Samui, Thaïlande
Maison 1 chambre
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 1
Surface 71 m²
Nombre d'étages 1
Anonyme ! Dans un mois, la vente d'un nouveau projet!Mon nom est Léon, posez-moi votre quest…
$251,891
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Villa 4 chambres dans ban bang raks, Thaïlande
Villa 4 chambres
ban bang raks, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Sol 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
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Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Une propriété d'investissement attrayante ! Rentabilité à partir de 7%! Parfait pour la rési…
$556,532
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Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe vue sur la mer qui offrira un revenu d…
$317,601
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Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
Investir dans une villa unique sur Samui qui allie confort, style et haute rentabilité - MIS…
$221,959
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Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 2
Surface 147 m²
Nombre d'étages 2
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$429,696
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Villa 2 chambres dans Baan Bo Phut, Thaïlande
Villa 2 chambres
Baan Bo Phut, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe avec piscine privée et jardin, situé …
$203,775
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Villa 3 chambres dans Baan Lamai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Baan Lamai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 350 m²
Green Hills Villas, Lamai - villas tropicales privées avec vue panoramique Infrastructure co…
$404,896
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Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 2
Surface 147 m²
Nombre d'étages 2
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$414,880
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Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
The villa is located in the beautiful and enticing neighborhood of Chaweng 1.3 km to the bea…
$340,000
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Villa 3 chambres dans Baan Lamai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Baan Lamai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
Le luxe isolé à Lamai, Koh Samui – cette élégante villa de 3 chambres offre un mélange parfa…
$349,443
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Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 3
Surface 174 m²
Sol 5/1
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$431,310
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Villa 3 chambres dans Baan Mae Nam, Thaïlande
Villa 3 chambres
Baan Mae Nam, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Villa moderne avec piscine de 3 chambres à Maenam / GRAND ROIDécouvrez une villa contemporai…
$180,000
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Villa 4 chambres dans Baan Plai Laem, Thaïlande
Villa 4 chambres
Baan Plai Laem, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Surface 300 m²
Unique LUXURY-Villa à PLAI LAEM, KOH SAMUI - 300 m2 d'architecture premium à 200 m de la mer…
$399,900
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Villa 1 chambre dans Baan Bo Phut, Thaïlande
Villa 1 chambre
Baan Bo Phut, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe avec piscine privée et jardin, situé …
$145,597
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Villa 3 chambres dans Baan Plai Laem, Thaïlande
Villa 3 chambres
Baan Plai Laem, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 207 m²
Nombre d'étages 1
Investir dans des villas de luxe de 3-4 chambres offrant un design exquis et une vue sur la …
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Villa 5 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 283 m²
Nombre d'étages 3
Investir dans une villa unique sur Samui qui allie confort, style et haute rentabilité - MIS…
$266,351
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Villa 5 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
Villa Baan Kuno de cinq chambres avec une vue imprenable. Design moderne, confort et intimité.
$1,68M
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50 Lemons
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Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 3
Surface 168 m²
Sol 5/1
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$415,335
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Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Chambres 2
Surface 147 m²
Nombre d'étages 2
Anonyme ! Dans un mois, la vente d'un nouveau projet!Mon nom est Léon, posez-moi votre quest…
$440,809
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Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 345 m²
Nombre d'étages 2
Privilege Villas de luxe, Lamai - moderne villa privée avec piscine et pleine propriétéInfra…
$455,116
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Caractéristiques des propriétés en Ko Samui, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
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