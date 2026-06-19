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Maisons avec jardin à vendre en Ko Samui, Thaïlande

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villas
89
4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 209 m²
Nombre d'étages 1
Complexe de villas avec piscines, Samui, Thaïlande Nous proposons des villas avec piscines …
$296,132
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Villa 5 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 514 m²
Nombre d'étages 3
Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui…
$815,206
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Villa 3 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 221 m²
Nombre d'étages 1
Complexe de villas avec piscines près de Fisherman's Village, Samui, Thaïlande Nous proposo…
$358,017
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International Property AlertInternational Property Alert
Villa 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 255 m²
Nombre d'étages 1
Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand We offer a villa wit…
$408,991
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Caractéristiques des propriétés en Ko Samui, Thaïlande

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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