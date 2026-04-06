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Immobilier commercial en Bangkok, Thaïlande

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13 propriétés total trouvé
Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 224 chambres, dans le quartier d'affaires, Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande, à proximité du centre commercial Emsphere. dans Bangkok, Thaïlande
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Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 224 chambres, dans le quartier d'affaires, Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande, à proximité du centre commercial Emsphere.
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 224
Surface 24 000 m²
Nombre d'étages 30
Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 224 chambres, dans le quartier d'affaires, Sukhumvit Road,…
$70,66M
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Investissement 148 600 m² dans Bangkok, Thaïlande
Investissement 148 600 m²
Bangkok, Thaïlande
Surface 148 600 m²
Projet à usage mixte à vendre dans la région de Pratunam, Bangkok, Thaïlande.Le projet est s…
$11,78M
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Hôtel 4 étoiles à vendre, 262 chambres, situé dans le quartier d'affaires de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, à Bangkok, en Thaïlande, près de la station de métro aérien BTS Ekkamai. dans Bangkok, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 262 chambres, situé dans le quartier d'affaires de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, à Bangkok, en Thaïlande, près de la station de métro aérien BTS Ekkamai.
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 262
Surface 36 000 m²
Nombre d'étages 19
Hôtel 4 étoiles à vendre, 262 chambres, situé dans le quartier d'affaires de Sukhumvit Road,…
$86,16M
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KPI Tower, office for rent in Bangkok's central business district (CBD), Chidlom, Pratunam, Ratchadamri. dans Bangkok, Thaïlande
KPI Tower, office for rent in Bangkok's central business district (CBD), Chidlom, Pratunam, Ratchadamri.
Bangkok, Thaïlande
Surface 100 m²
Nombre d'étages 24
KPI Tower, office for rent in Bangkok's central business district (CBD), Chidlom, Pratunam, …
Prix ​​sur demande
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Hôtel 4 étoiles à vendre, 270 chambres, quartier de Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande dans Bangkok, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 270 chambres, quartier de Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 270
Nombre d'étages 25
Hôtel 4 étoiles de luxe à vendre, Soi Sukhumvit 39, de plus de 270 chambres, près du BTS Phr…
$55,80M
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30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters dans Bangkok, Thaïlande
30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters
Bangkok, Thaïlande
Surface 37 771 m²
Nombre d'étages 30
Immeuble de bureaux de 30 étages à vendre à Bangkok, Thaïlande. À proximité de la station BT…
$64,20M
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Bureau 48 246 m² dans Bangkok, Thaïlande
Bureau 48 246 m²
Bangkok, Thaïlande
Surface 48 246 m²
Nombre d'étages 22
Immeuble de bureaux à vendre, l'immeuble entier, 22 étages de haut, à côté de New Petchburi …
$58,88M
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5-story office building for sale, Soi Sukhumvit 71, near Phra Khanong BTS station, 1.3 Km. Bangkok, Thailand. dans Bangkok, Thaïlande
5-story office building for sale, Soi Sukhumvit 71, near Phra Khanong BTS station, 1.3 Km. Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thaïlande
Surface 1 520 m²
Nombre d'étages 5
Immeuble de bureaux de 5 étages à vendre, Soi Sukhumvit 71, près de la station BTS Phra Khan…
$2,62M
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Hôtel 5 étoiles à vendre, 184 chambres, à Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
Hôtel 5 étoiles à vendre, 184 chambres, à Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 31 333 m²
Nombre d'étages 31
Hôtel 5 étoiles à vendre, 184 chambres, quartier des affaires, North Sathorn Road, Bangkok, …
$103,03M
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Propriété commerciale dans Bangkok, Thaïlande
Propriété commerciale
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 270
Nombre d'étages 25
Hôtel de luxe à vendre, Soi Sukhumvit 39, Bangkok, Thaïlande, taille 270 chambres, près de B…
$55,93M
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Boutique 7 320 m² dans Bangkok, Thaïlande
Boutique 7 320 m²
Bangkok, Thaïlande
Surface 7 320 m²
Salle d'exposition de voitures neuve à vendre, tout juste terminée. Bon emplacement sur la r…
$11,78M
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4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations. dans Bangkok, Thaïlande
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations.
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 68
Nombre d'étages 3
Hôtel 4 étoiles à vendre à Pratunam, Bangkok, à 200 mètres de la station Ratchaprarop ARL, v…
$6,18M
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Propriété commerciale 20 370 m² dans Bangkok, Thaïlande
Propriété commerciale 20 370 m²
Bangkok, Thaïlande
Surface 20 370 m²
Nombre d'étages 8
Immeuble de centre commercial à vendre à côté du monument du roi Taksin, Wongwian Yai, Bangk…
$16,19M
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