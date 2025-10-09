Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bangkok
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Bangkok, Thaïlande

propriété commerciale
13
des bureaux
3
5 propriétés total trouvé
Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 224 chambres, dans le quartier d'affaires, Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande, à proximité du centre commercial Emsphere. dans Bangkok, Thaïlande
Premium Premium
Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 224 chambres, dans le quartier d'affaires, Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande, à proximité du centre commercial Emsphere.
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 224
Surface 24 000 m²
Nombre d'étages 30
Hôtel de luxe 4 étoiles à vendre, 224 chambres, dans le quartier d'affaires, Sukhumvit Road,…
$70,66M
Laisser une demande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 262 chambres, situé dans le quartier d'affaires de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, à Bangkok, en Thaïlande, près de la station de métro aérien BTS Ekkamai. dans Bangkok, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 262 chambres, situé dans le quartier d'affaires de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, à Bangkok, en Thaïlande, près de la station de métro aérien BTS Ekkamai.
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 262
Surface 36 000 m²
Nombre d'étages 19
Hôtel 4 étoiles à vendre, 262 chambres, situé dans le quartier d'affaires de Sukhumvit Road,…
$86,16M
Laisser une demande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 270 chambres, quartier de Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande dans Bangkok, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 270 chambres, quartier de Sukhumvit Road, Bangkok, Thaïlande
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 270
Nombre d'étages 25
Hôtel 4 étoiles de luxe à vendre, Soi Sukhumvit 39, de plus de 270 chambres, près du BTS Phr…
$55,80M
Laisser une demande
Haya PropertyHaya Property
Hôtel 5 étoiles à vendre, 184 chambres, à Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
Hôtel 5 étoiles à vendre, 184 chambres, à Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 31 333 m²
Nombre d'étages 31
Hôtel 5 étoiles à vendre, 184 chambres, quartier des affaires, North Sathorn Road, Bangkok, …
$103,03M
Laisser une demande
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations. dans Bangkok, Thaïlande
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations.
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 68
Nombre d'étages 3
Hôtel 4 étoiles à vendre à Pratunam, Bangkok, à 200 mètres de la station Ratchaprarop ARL, v…
$6,18M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller