  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Vallais-Occidental

Nouveaux bâtiments à vendre en Vallais-Occidental

Sabadell
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$299,016
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$450,878
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller