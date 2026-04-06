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Propriétées résidentielles à vendre en Sant Llorenc des Cardassar, Espagne

appartements
52
maisons
52
104 propriétés total trouvé
Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 125 m²
Description of object: In the enchanting setting of La Nucia stands an exclusive collection …
$670,157
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 60 m²
Description du site: Présentation de Eden Beach, un nouveau complexe résidentiel situé à Tor…
$329,351
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 67 m²
Description du site: Vous cherchez un endroit qui combine le soleil méditerranéen, l'archite…
$193,028
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 293 m²
Description de l'objet:
$988,625
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 86 m²
Description de l'objet: Dans le sud de la Costa Blanca espagnole, dans un lieu où la traditi…
$461,549
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 82 m²
Description du site: Dans la ville pittoresque d'Agilas, nous offrons une résidence exclusiv…
$340,233
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Nils OttNils Ott
Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 143 m²
Description de l'objet: Au coeur de la zone attrayante d'Orihuela Costa, ce chalet indépenda…
$870,631
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 308 m²
Description de l'objet: Nous présentons l'une des dernières maisons disponibles de ce presti…
$781,277
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 93 m²
Description de l'objet: Dans la charmante ville d'Orihuela, une opportunité unique s'ouvre p…
$320,759
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 91 m²
Description de l'objet: A San Fulgencio nous offrons un complexe résidentiel de douze bungal…
$363,030
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 138 m²
Description of object: In the enchanting setting of Orihua, a residential complex of 39 deta…
$532,689
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 220 m²
Description de l'objet: Dans l'emplacement attrayant de Los Alcázares dans la région de Murc…
$643,121
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 115 m²
Description of object: An exclusive residence with 11 carefully designed units is being buil…
$400,949
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 61 m²
Description de l'objet: Au cœur d'un quartier résidentiel agréable à Bigastro, nous vous pro…
$240,455
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 75 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons un appartement exclusif de 3 pièces au rez-de-c…
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 85 m²
Description de l'objet: Nous sommes heureux de vous présenter un appartement exclusif, dont …
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 146 m²
Description of object: We present a detached chalet in picturesque Pinoso, offering a combin…
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 122 m²
Description du site: Vous cherchez un endroit qui combine le soleil méditerranéen, l'archite…
$239,996
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 118 m²
Description de l'objet: Dans la pittoresque ville de Benijófar, ce chalet unique allie desig…
$492,021
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 120 m²
Description du site: Dans le quartier populaire de Playa Flamenca, au cœur d'Orihuela Costa,…
$563,046
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 138 m²
Description of object: In sunny Orihuela, we offer a residential complex of 39 detached hous…
$502,904
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Appartement
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Surface 124 m²
Description du site: Au coeur de la pittoresque ville méditerranéenne d'Agilas, sur le bord …
$740,036
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Appartement
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Surface 73 m²
Description de l'objet: Un nouveau complexe résidentiel est construit dans la populaire Play…
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Surface 121 m²
Description de l'objet: Dans la charmante ville portuaire de Guardamar del Segura, nous offr…
$515,505
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Surface 65 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons un appartement exclusif de 3 pièces d'une surfa…
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 235 m²
Description de l'objet: Nous offrons une collection exclusive de 32 maisons individuelles qu…
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 214 m²
Description of object: We offer a unique collection of three detached sea view chalets, desi…
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 113 m²
Description du site: Nous présentons à votre attention un complexe résidentiel de 43 apparte…
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 77 m²
Description de l'objet: Dans le quartier prestigieux de Cabo Roig, vous trouverez un complex…
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 178 m²
Description of object: In the picturesque village of El Pinós, this detached property offers…
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