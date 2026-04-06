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Appartements à vendre en Sant Llorenc des Cardassar, Espagne

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52 propriétés total trouvé
Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 60 m²
Description du site: Présentation de Eden Beach, un nouveau complexe résidentiel situé à Tor…
$329,351
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 67 m²
Description du site: Vous cherchez un endroit qui combine le soleil méditerranéen, l'archite…
$193,028
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 86 m²
Description de l'objet: Dans le sud de la Costa Blanca espagnole, dans un lieu où la traditi…
$461,549
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 82 m²
Description du site: Dans la ville pittoresque d'Agilas, nous offrons une résidence exclusiv…
$340,233
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 115 m²
Description of object: An exclusive residence with 11 carefully designed units is being buil…
$400,949
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Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 61 m²
Description de l'objet: Au cœur d'un quartier résidentiel agréable à Bigastro, nous vous pro…
$240,455
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 75 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons un appartement exclusif de 3 pièces au rez-de-c…
$358,563
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 85 m²
Description de l'objet: Nous sommes heureux de vous présenter un appartement exclusif, dont …
$358,563
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Appartement dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 122 m²
Description du site: Vous cherchez un endroit qui combine le soleil méditerranéen, l'archite…
$239,996
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Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 120 m²
Description du site: Dans le quartier populaire de Playa Flamenca, au cœur d'Orihuela Costa,…
$563,046
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Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 124 m²
Description du site: Au coeur de la pittoresque ville méditerranéenne d'Agilas, sur le bord …
$740,036
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Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 73 m²
Description de l'objet: Un nouveau complexe résidentiel est construit dans la populaire Play…
$374,028
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Appartement
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 121 m²
Description de l'objet: Dans la charmante ville portuaire de Guardamar del Segura, nous offr…
$515,505
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 65 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons un appartement exclusif de 3 pièces d'une surfa…
$312,740
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 113 m²
Description du site: Nous présentons à votre attention un complexe résidentiel de 43 apparte…
$372,309
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Surface 77 m²
Description de l'objet: Dans le quartier prestigieux de Cabo Roig, vous trouverez un complex…
$457,081
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Surface 79 m²
Description du site: Dans le charmant Benijofar est situé ce complexe résidentiel confortabl…
$289,829
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Surface 174 m²
Description du site: Dans le charmant quartier de Santa Pola, un projet résidentiel est en c…
$652,973
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Surface 157 m²
Description de l'objet: Vous rêvez d'une vie avec vue sur la mer, d'un café le matin sur une…
$300,139
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Surface 85 m²
$261,189
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Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 72 m²
Description of object: In the charming seaside town of Santa Pola, we offer you a residentia…
$280,664
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Surface 91 m²
Description de l'objet: Nous offrons une résidence unique composée de neuf appartements soig…
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Surface 169 m²
Description du site: Dans le quartier prestigieux de Playa Flamenca, un complexe résidentiel…
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Surface 77 m²
Description du site: Imaginez un endroit où chaque jour commence par une vue sur les espaces…
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Surface 94 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement moderne avec quatre chambres et u…
$443,907
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Surface 80 m²
Description de l'objet: Dans le cadre enchanteur de La Nucía, une résidence est construite q…
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Surface 97 m²
Description de l'objet: Dans un charmant complexe résidentiel de Benijófar, nous vous propos…
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Surface 64 m²
Description of object: If you are looking for modern and comfortable living in Spain, Mar de…
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Surface 152 m²
Description de l'objet: Nous présentons une résidence de 57 unités qui offre une large gamme…
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Surface 102 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons une occasion unique d'investir dans l'avenir à …
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