  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Manilva
  4. Quartier résidentiel Morasol - Building 2

Quartier résidentiel Morasol - Building 2

Manilva, Espagne
depuis
$477,369
;
7
Laisser une demande
ID: 39523
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1787178603
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Manilva

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
A new and exclusive residential complex of homes distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All homes feature two or three bedrooms, a functional layout, bright and airy rooms, spacious terraces, and outdoor areas designed for everyday enjoyment. At the heart of the complex is a communal swimming pool, surrounded by landscaped gardens with Mediterranean vegetation that bring freshness, beauty, and visual continuity to the entire property. The complex also includes a large underground parking garage with 191 spaces and 151 storage units, ensuring functionality and convenience for all residents.

Localisation sur la carte

Manilva, Espagne
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Finca Cortesin Golfside Villa 10
Casares, Espagne
depuis
$9,90M
Quartier résidentiel Mimosas Fase I
Benahavis, Espagne
depuis
$2,39M
Quartier résidentiel Horizonte Village Apartments
Mijas, Espagne
depuis
$671,213
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,62M
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$6,22M
Vous regardez
Quartier résidentiel Morasol - Building 2
Manilva, Espagne
depuis
$477,369
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,83M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Appartements Économes en Énergie Dans le Country Club à Benahavis Benahavis est un lieu naturel qui offre des vues pittoresques entre les célèbres Marbella, Ronda et Estepona. La région est très proche de la plage, à environ 7 km. Les appartements économes en énergie sont situés dans une rés…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Azahar Nature
Quartier résidentiel Azahar Nature
Quartier résidentiel Azahar Nature
Quartier résidentiel Azahar Nature
Quartier résidentiel Azahar Nature
Afficher tout Quartier résidentiel Azahar Nature
Quartier résidentiel Azahar Nature
San Roque, Espagne
depuis
$4,10M
Surrounded by lush golf courses and just steps from the Mediterranean, this villa blends the serenity of nature with the exclusivity of the Costa del Sol. Inspired by Andalusian charm and located only minutes from Marbella, it offers a unique retreat where life truly finds its meaning. Set …
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Unika I
Quartier résidentiel Unika I
Quartier résidentiel Unika I
Quartier résidentiel Unika I
Quartier résidentiel Unika I
Afficher tout Quartier résidentiel Unika I
Quartier résidentiel Unika I
Estepona, Espagne
depuis
$613,193
New development set in a privileged natural environment with views over the bay of Estepona and the mountains of Marbella, very close to the sea and very well connected. A project of smooth and elegant lines designed by the prestigious architecture studio T10. It has exclusive communal fac…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications