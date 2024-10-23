Quartier résidentiel Manzanilla View

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
A modern villa with panoramic sea views, contemporary design and open spaces that combine luxury and Mediterranean comfort.
Licence approved - ready to build.
Welcome to the unique villa designed for those seeking an elegant lifestyle by the sea. Located in a quiet residential area of Torreblanca de Sol (Fuengirola), this property offers a perfect combination of modern architecture, natural light and spectacular views of the Mediterranean.
The project has an approved building licence, allowing construction to begin immediately. In addition, the buyer has the possibility to customise finishes, layout and materials, creating a truly bespoke home.
Main features:
4 bedrooms (with option for 5)
4 bathrooms and 1 toilet
Spacious terraces and solarium with sea views
Private swimming pool and garden areas
Double garage
Fully equipped modern kitchen with Bosch or similar appliances
High-quality finishes: porcelain flooring, high-end aluminium carpentry, aerothermal energy
Estimated delivery time: 12 months from the start of construction.
An exceptional opportunity to build your contemporary villa in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol.
Localisation sur la carte
Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour