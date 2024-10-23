Quartier résidentiel Imagine

Entre le bleu de la Méditerranée et le vert des meilleurs terrains de golf, une nouvelle collection de 15 villas de luxe est née, incarnant le style de vie authentique de la Costa del Sol. Ce projet représente le design moderne, l'espace, la lumière naturelle et un emplacement imbattable dans le prestigieux New Golden Mile. A quelques minutes de la plage, entourés de terrains de golf de haut niveau, et avec un accès immédiat à tous les types de services, ces villas offrent la combinaison parfaite d'emplacement, de design et de qualité de vie. Les villas sont situées sur des terrains plats allant de 985 m2 à 1 125 m2 et se distinguent par leur architecture moderne, élégante et fonctionnelle. Chaque maison a été soigneusement conçue pour offrir des espaces généreux, la lumière naturelle dans toute la maison, et un aménagement optimal axé sur le confort et la vie méditerranéenne. Les espaces de vie disposent de plafonds à deux hauteurs de près de 6 mètres, créant un sens remarquable de l'espace et de l'exclusivité. Grâce à leur orientation sud-ouest, toutes les villas bénéficient d'une luminosité exceptionnelle tout au long de la journée et de couchers de soleil spectaculaires. Chaque villa comprend 4 chambres en suite, des intérieurs spacieux, des cuisines ouvertes, et une connexion transparente à l'extérieur à travers plusieurs terrasses couvertes et non couvertes. Les zones extérieures disposent de piscines privées idéales pour la natation à tour, jardins paysagés et un bar de piscine élégant, avec des options de personnalisation disponibles pour répondre aux préférences de l'acheteur. De plus, le sous-sol offre de multiples possibilités d'utilisation personnalisée : salle de sport, spa, cinéma, salle de jeux ou appartement d'amis. L'expérience est complétée par un spectaculaire solarium sur le toit, parfait pour profiter du soleil, des vues ouvertes et du climat privilégié de la Costa del Sol. Bel Air est un quartier résidentiel exclusif situé dans le très recherché New Golden Mile, entre Estepona et Marbella, offrant un mélange parfait de tranquillité, de services et d'excellente connectivité. A seulement 10 minutes de Puerto Banús, à 15 minutes du centre de Marbella, à 10 minutes d'Estepona, et à environ 45 minutes de l'aéroport international de Malaga, son emplacement stratégique permet aux résidents de profiter du meilleur de la Costa del Sol avec toute la facilité. La région est entourée d'infrastructures qui comprennent des terrains de golf prestigieux comme Los Flamingos Golf et El Paraíso Golf Club, l'emblématique 5 étoiles Anantara Villa Padierna Palace Hotel, le moderne Flag Costa del Sol Marbella, et le METT Hotel & Beach Resort Marbella récemment rénové. L'offre de loisirs est rehaussée par de charmants bars de plage et l'exceptionnelle Anantara by the Sea Beach Club, qui offre une expérience de plage sophistiquée. La région se distingue également par ses équipements sportifs, dont le Racquet Club Villa Padierna et le Bel Air Tennis et le Padel Club, idéal pour les amateurs de sport et de bien-être. En outre, il offre des supermarchés, des magasins, des restaurants, des écoles et tous les services essentiels à proximité, ce qui en fait un espace particulièrement pratique et fonctionnel pour la vie à plein temps et les vacances. Grâce à sa combinaison unique de tranquillité, d'environnement naturel, de services de haut niveau et d'accessibilité, Bel Air est idéal pour différents profils : les familles à la recherche d'une qualité de vie toute l'année, les acheteurs à la recherche d'une deuxième maison par la mer, et les investisseurs intéressés par des propriétés à forte demande de vacances ou de locations à long terme. Chaque villa est conçue pour offrir une expérience de vie inégalée, avec des matériaux de haute qualité et une disposition adaptée pour le confort et le divertissement quotidiens. L'équilibre parfait entre les espaces intérieurs et extérieurs permet de profiter à tout moment, qu'il s'agisse de la famille ou des invités. Le design d'intérieur contemporain, combiné à l'élégance intemporelle du design exclusif AALTO, apporte un style sophistiqué et unique à chaque maison. Les intérieurs évoquent le bien-être et le caractère, reflétant l'essence d'un style de vie exclusif. L'entrée principale ouvre dans un salon majestueux avec des plafonds de près de six mètres de haut et un escalier reliant les différents niveaux. De l'espace de vie principal spacieux, on jouit d'une belle vue sur le jardin et la nature environnante. La cuisine, conçue par KOK Studio et équipée d'appareils MIELE, porte la signature de la prestigieuse marque SANTOS, et devient le cœur de la maison grâce à son concept ouvert, l'île centrale et un accès direct à la salle à manger. A cet étage, il y a aussi une élégante chambre avec salle de bains privative avec dressing et accès direct à la terrasse et au jardin. Divers porches, couverts et en plein air, créent de multiples espaces de détente à côté de la magnifique piscine et du bar de la piscine exclusive. À l'étage supérieur, la suite principale occupe une aile entière de la maison, offrant un maximum d'intimité. Il dispose d'un dressing sur mesure par l'UECKO – une marque primée Guinness World Record de 2024 – et d'une luxueuse salle de bains privative. Ce niveau comprend également deux chambres d'hôtes supplémentaires, chacune avec un dressing et une terrasse privée. Le niveau inférieur (-1) offre un espace polyvalent de 155 m2 qui peut être adapté comme une salle de jeux, cinéma, SPA, GYM, chambres supplémentaires, ou une salle familiale. La lumière naturelle s'écoule à travers des fenêtres pleine hauteur et un patio intérieur. Cet étage comprend également une buanderie, une salle technique et une salle de bains complète. Le toit solarium avec piscine privée et salle à manger extérieure est l'endroit idéal pour profiter de soirées inoubliables avec vue sur la nature environnante. Ces villas exclusives sont complétées par des jardins méticuleusement aménagés, piscine privée, deux places de stationnement avec chargeurs de véhicules électriques, système aérothermique, domotique avancée, menuiserie TECHNAL, et système de sécurité individuelle.