  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. San Roque

Nouveaux bâtiments à vendre en San Roque

;
maisons
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Ispania gorod Kadis
Villa Ispania gorod Kadis
Villa Ispania gorod Kadis
Villa Ispania gorod Kadis
Villa Ispania gorod Kadis
Afficher tout Villa Ispania gorod Kadis
Villa Ispania gorod Kadis
Taraguilla, Espagne
depuis
$3,14M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Vente😍La Roca de San DiegoVilla individuelle, nouveau bâtiment.Vendu pour 2 700 000 eurosSurface intérieure - 436 m2Terrasse - 155 m2Terrain - 1000 m24 chambres6 salles de bainsSauna, piscine intérieure, fenêtre au sous-sol avec vue sur la piscine.Vue panoramique, vue mer.À 5 minutes du port…
Agence
Consulting VP Park SRL
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Consulting VP Park SRL
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Écrire dans un Telegram
Sur la carte
Realting.com
Aller