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Quartier résidentiel Villa Kumo

Benahavis, Espagne
depuis
$10,01M
;
20
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ID: 39472
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 79271573
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

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Il y a des propriétés qui vous demandent de faire des compromis. Ce n'est pas l'un d'eux. Situé dans l'enclave gardée d'El Herrojo à La Quinta, c'est une maison qui a été conçue en supposant que vous avez déjà tout vu. L'architecture prend une décision singulière et s'y engage pleinement: plafond de cathédrale en bois sombre exposé au-dessus, pierre naturelle chaude au-dessous, et vitrage de sol au plafond entre. La lumière naturelle ne complète pas l'intérieur ici, elle l'écrit. Le résultat est une séquence d'espaces qui se sentent simultanément monumentaux et facile à vivre. Les principaux espaces de vie coulent sans hiérarchie, un salon généreux cède la place à une salle à manger double-aspect, qui à son tour conduit à une île de cuisine en marbre d'une échelle considérable. Ce n'est pas une cuisine conçue pour le spectacle. Il est conçu pour être utilisé, avec le genre de permanence qui en fait le centre gravitationnel d'un ménage. En bas, le programme est entièrement enregistré. Un sol bien-être dédié : sauna, piscine, salle de sport, et un espace de traitement accessible par un verre pivoté teinté de bronze, fonctionne avec la logique tranquille d'un spa privé. Adhérer : une cave à vin à température contrôlée et une galerie de voitures avec une grille de plafond rétroéclairée qui transforme tout ce que vous garez sous elle en une exposition. Le pratique et l'indulgent partagent rarement un plan d'étage ce gracieusement. La suite principale occupe sa propre catégorie. Un plafond en bois incliné s'élève au-dessus de la zone de couchage; deux miroirs ovales planent au-dessus d'une vanité autonome; la garde-robe est éclairée comme une boutique. La suite fait face à la mer. Un bain de marbre autonome, sculpté d'un seul bloc, se trouve devant un vitrage plein de largeur donnant sur les cyprès et la Méditerranée au-delà. La lumière du matin frappe d'abord. À l'extérieur, une terrasse de retenue considérée : une piscine à débordement bordée de pierre, des chaises longues rayées, une pergola recouverte de vigne pour la restauration, des palmiers matures et un périmètre bordé de bougainvillea. Le genre de jardin qui nécessite un certain engagement à rester à la maison.

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Benahavis, Espagne

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