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Quartier résidentiel Aura Cabopino

Artola, Espagne
depuis
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ID: 39417
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 840196575
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Village
    Artola

À propos du complexe

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Welcome to a new era of exclusive living. Located in the prestigious enclave of Cabopino Golf, this development redefines luxury with timeless design, cutting-edge technology, and stunning surroundings. Inspired by Ibiza's golden years, this project captures the essence of elegance while embracing the vibrant Mediterranean lifestyle. Key Features: - Infinity pool with sea and golf course views - Private gym and home theater with state-of-the-art technology - Advanced home automation to control lighting, climate, and security - Direct access to the stunning fairways of Cabopino Golf Privileged Location: Just minutes from sandy beaches, gourmet restaurants, luxury boutiques, and Marbella's most iconic locations. Perfectly connected to: - Cabopino Marina (4 km) - Marbella Old Town (14 km) - Malaga Airport (40 km) Exclusive amenities: - Private terraces designed for relaxation and entertainment - Interiors that blend nature and modernity - 24/7 security with biometric access and perimeter surveillance

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Artola, Espagne
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