  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Casares
  4. Quartier résidentiel Alura Living Fase 2

Quartier résidentiel Alura Living Fase 2

Casares, Espagne
depuis
$512,966
;
8
Laisser une demande
ID: 39079
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 362294755
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Welcome to an exclusive residential complex comprised of 2- and 3-bedroom apartments and penthouses, where contemporary architecture blends with the natural surroundings to offer an unparalleled lifestyle. Located in a privileged area, this project was conceived for those seeking a balance between well-being, comfort, and design. Each home has been carefully designed with attention to detail, maximizing natural light and offering spacious, functional, and inviting spaces. The generous terraces with sea views invite you to enjoy unique moments outdoors, while the common areas have been designed to encourage socializing and relaxation: landscaped gardens, relaxation areas, swimming pools, a gym, a spa, and much more. Here you will find everything you need to disconnect from the daily grind, recharge, and indulge in a serene, exclusive... and simply authentic lifestyle.

Localisation sur la carte

Casares, Espagne
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Casares, Espagne
depuis
$698,410
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Villajoyosa, Espagne
depuis
$292,421
Quartier résidentiel Residencial Coto Homes
Mijas, Espagne
depuis
$364,048
Quartier résidentiel Mosher Collection
Benalmadena, Espagne
depuis
$995,444
Quartier résidentiel Villa Ana
Artola, Espagne
depuis
$3,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Alura Living Fase 2
Casares, Espagne
depuis
$512,966
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$893,055
Exclusive residential complex, stands out for its unique architecture, which reinterprets the traditional Andalusian patio concept. This design allows natural light to flood every space, adding a contemporary and avant-garde touch to each home. Located in the prestigious district of Nueva A…
Agence
Muse
Laisser une demande
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Afficher tout Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Polop, Espagne
depuis
$514,668
L'année de construction 2025
Surface 124–158 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel fermé. Entouré de pins et protégé par le mont Ponoich, le complexe résidentiel Polop Hills offre la combinaison parfaite de sécurité, de commodité et de proximité avec la nature. Le complexe dispose d'une sécurité 24h/24, d'une grande piscine publique pour adultes et enf…
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Quartier résidentiel Alura Living Fase 1
Quartier résidentiel Alura Living Fase 1
Quartier résidentiel Alura Living Fase 1
Quartier résidentiel Alura Living Fase 1
Quartier résidentiel Alura Living Fase 1
Afficher tout Quartier résidentiel Alura Living Fase 1
Quartier résidentiel Alura Living Fase 1
Casares, Espagne
depuis
$537,312
Welcome to an exclusive residential complex comprised of 2- and 3-bedroom apartments and penthouses, where contemporary architecture blends with the natural surroundings to offer an unparalleled lifestyle. Located in a privileged area, this project was conceived for those seeking a balance …
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications