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Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase III

Rio Real, Espagne
depuis
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ID: 39394
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1294063403
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Village
    Rio Real

À propos du complexe

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An exclusive luxury residential development, comprising elegant apartments and duplex penthouses, located in the prestigious area of Altos de Los Monteros. This contemporary project offers 2, 3, and 4-bedroom homes, thoughtfully designed with well-balanced layouts and open-plan living spaces that maximize natural light. All properties feature top-quality finishes and spacious terraces with breathtaking sea views. This is a truly unique project, carefully designed to blend seamlessly into its natural surroundings. The development boasts exceptional leisure and wellness facilities, including landscaped gardens, outdoor and heated indoor swimming pools, a fully equipped gym, pool bar, spa area, and a modern co-working space. A modern, functional, and exclusive residential complex, created to provide maximum comfort and quality of life, with a privileged orientation that allows residents to enjoy stunning views of the Mediterranean. Ideally located in a beautiful natural setting within Altos de Los Monteros, one of Marbella’s fastest-growing areas the development is just 10 minutes from Marbella’s historic center and only 5 minutes from the beach, Río Real Golf Course, and La Cañada shopping center.

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Rio Real, Espagne

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