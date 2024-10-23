Quartier résidentiel Villa Azahar de Nagüeles

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Située dans une enclave privilégiée dans la région de Nagüeles, cette villa est un havre de sérénité où le design contemporain se marie en parfaite harmonie avec la vue sur la mer.
Conçu pour ceux qui recherchent un style de vie méditerranéen, il dispose d'espaces sociaux spacieux qui coulent naturellement dans un paysage conçu pour évoquer l'exclusivité, l'intimité et le bien-être.
Cette villa unique a une superficie de 267 m2, comprenant 4 chambres, 4 salles de bains et une toilette invités. Chaque espace a été créé pour équilibrer la modernité la plus raffinée avec l'élégance chaleureuse de la Costa del Sol.
Située à quelques minutes des zones les plus animées de la côte et entourée d'intimité et de sérénité, cette villa offre une combinaison parfaite de luxe contemporain, de tranquillité et d'un cadre exceptionnel.
Localisation sur la carte
Marbella, Espagne
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