  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Quartier résidentiel Villa Henrietta

Quartier résidentiel Villa Henrietta

Benahavis, Espagne
depuis
$5,67M
;
7
Laisser une demande
ID: 39377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 243222847
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis
  • Adresse
    Camino de Montemayor

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Contemporary two-story villa in a natural setting in the hills of Montemayor. A prime location with panoramic views of the coast and nature. 24-hour security in a gated community with security cameras. Six bedrooms with en-suite bathrooms, a separate toilet and another by the pool, space for a gym, home cinema and wine cellar, a covered terrace, and an outdoor kitchen. Elevator access to all floors, a garage for two cars, and parking for two more. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and light throughout the house. Fully equipped open-concept kitchen and bathrooms. Underfloor heating. Heated pool. Turnkey project by Belgian developers, built with the highest quality and the highest guarantees. The interior can be customized according to the client's wishes.

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel The View Marbella
Benahavis, Espagne
depuis
$2,79M
Immeuble Navale Residencial
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$269,826
Quartier résidentiel Villa ALHAMA de La Reserva
San Roque, Espagne
depuis
$3,41M
Quartier résidentiel Lomas Unique
Fuengirola, Espagne
depuis
$567,687
Quartier résidentiel 4our Villas
Marbella, Espagne
depuis
$5,57M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa Henrietta
Benahavis, Espagne
depuis
$5,67M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Veridian II
Quartier résidentiel Veridian II
Quartier résidentiel Veridian II
Quartier résidentiel Veridian II
Quartier résidentiel Veridian II
Afficher tout Quartier résidentiel Veridian II
Quartier résidentiel Veridian II
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,11M
This development is an exclusive residential community of single-family homes located in El Higuerón, one of the most promising areas on the Costa del Sol, designed to offer a sustainable, modern lifestyle that is connected to nature. The project combines contemporary architecture, energy ef…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Higueron North Residences Apartments
Quartier résidentiel Higueron North Residences Apartments
Quartier résidentiel Higueron North Residences Apartments
Quartier résidentiel Higueron North Residences Apartments
Quartier résidentiel Higueron North Residences Apartments
Afficher tout Quartier résidentiel Higueron North Residences Apartments
Quartier résidentiel Higueron North Residences Apartments
Benalmadena, Espagne
depuis
$2,88M
Uniquely designed apartments with the best sustainable materials. Maximum privacy embraced by the natural vegetation so that each apartment can enjoy and relax in the private jacuzzi, while admiring the views of the Mediterranean Sea and nature. The penthouses follow the architectural desig…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase IV
Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase IV
Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase IV
Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase IV
Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase IV
Afficher tout Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase IV
Quartier résidentiel MedBlue Marbella Fase IV
Rio Real, Espagne
depuis
$521,044
An exclusive luxury residential development, comprising elegant apartments and duplex penthouses, located in the prestigious area of Altos de Los Monteros. This contemporary project offers 2, 3, and 4-bedroom homes, thoughtfully designed with well-balanced layouts and open-plan living space…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications