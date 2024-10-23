Quartier résidentiel Villa Molino

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
This elegant villa is located in the მშვიდ and well-established area of Buenas Noches, in Estepona, one of the most sought-after destinations on the Costa del Sol for its balance of nature, quality of life, and proximity to the sea.
The property offers 4 spacious bedrooms and 3 bathrooms, distributed across a built area of 325 m² and 276 m² of usable space, with a layout designed to maximize comfort, functionality, and natural light throughout.
Set on a private plot of 570 m², the villa provides an ideal setting to enjoy tranquility and outdoor living. Its generous 125 m² of terraces stand out, offering the perfect space to create different areas for relaxation, outdoor dining, or a chill-out zone, making the most of the region’s exceptional year-round climate.
The villa combines bright and spacious interiors with outdoor areas designed for enjoyment, making it an ideal option both as a permanent residence or a second home. Its location allows easy access to the beach, golf courses, amenities, and main connections, offering a comfortable and exclusive lifestyle.
A property that brings together space, location, and quality—perfect for those seeking a villa with character in a privileged Mediterranean setting.
Localisation sur la carte
Estepona, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour