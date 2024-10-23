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Quartier résidentiel Villa Molino

Estepona, Espagne
depuis
$1,59M
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ID: 39360
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1225824162
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Adresse
    Calle del Molino, 32

À propos du complexe

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This elegant villa is located in the მშვიდ and well-established area of Buenas Noches, in Estepona, one of the most sought-after destinations on the Costa del Sol for its balance of nature, quality of life, and proximity to the sea. The property offers 4 spacious bedrooms and 3 bathrooms, distributed across a built area of 325 m² and 276 m² of usable space, with a layout designed to maximize comfort, functionality, and natural light throughout. Set on a private plot of 570 m², the villa provides an ideal setting to enjoy tranquility and outdoor living. Its generous 125 m² of terraces stand out, offering the perfect space to create different areas for relaxation, outdoor dining, or a chill-out zone, making the most of the region’s exceptional year-round climate. The villa combines bright and spacious interiors with outdoor areas designed for enjoyment, making it an ideal option both as a permanent residence or a second home. Its location allows easy access to the beach, golf courses, amenities, and main connections, offering a comfortable and exclusive lifestyle. A property that brings together space, location, and quality—perfect for those seeking a villa with character in a privileged Mediterranean setting.

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Estepona, Espagne
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