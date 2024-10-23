  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Malaga
  4. Quartier résidentiel Malaga Centrum

Quartier résidentiel Malaga Centrum

Malaga, Espagne
depuis
$369,736
;
12
Laisser une demande
ID: 39187
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1686114770
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Malaga-Costa del Sol
  • Ville
    Malaga
  • Adresse
    Calle Heroe de Sostoa, 90

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Exclusive development of 35 modern apartments featuring 2 bedrooms and 2 bathrooms, with an open-plan layout that seamlessly connects the kitchen, living room, and a spacious balcony. Kitchens and bathrooms will be fully equipped with high-end furnishings, in collaboration with the renowned Italian brand Modulnova, known for its design and quality. Each unit will include central air conditioning, an in-unit laundry area, and optional parking spaces. The building offers 64 automated parking spaces, private storage rooms, an elevator, and elegant rooftop communal areas reserved exclusively for owners. A rooftop garden and swimming pool provide the perfect setting to enjoy the climate and views in a relaxed, private environment. Located in a strategic area of Málaga, these apartments are just minutes away from excellent transport connections, including train, metro, and bus lines — ideal for professionals commuting to the city center. In addition, the development offers immediate access to a wide variety of amenities: shops, the iconic Calle Larios, restaurants, bars, medical centers, schools, and much more.

Localisation sur la carte

Malaga, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$738,563
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$470,630
Quartier résidentiel El Madroñal Villas - Villa Tiffany
Benahavis, Espagne
depuis
$12,86M
Quartier résidentiel Savia Fase II
Mijas, Espagne
depuis
$517,631
Quartier résidentiel Kala Residences
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Malaga Centrum
Malaga, Espagne
depuis
$369,736
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Afficher tout Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Espagne
depuis
$387,939
New residential development in the province of Cádiz, comprising 55 multi-family homes with 2 and 3-bedroom options. The properties feature spacious terraces that allow residents to enjoy outdoor living with panoramic views over the La Alcaidesa Golf Course and make the most of the natural s…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Serenity Hills
Quartier résidentiel Serenity Hills
Quartier résidentiel Serenity Hills
Quartier résidentiel Serenity Hills
Quartier résidentiel Serenity Hills
Afficher tout Quartier résidentiel Serenity Hills
Quartier résidentiel Serenity Hills
Ricmar, Espagne
depuis
$967,002
L'année de construction 2029
This development of 113 townhouses has been designed with light, privacy and everyday well-being in mind. Situated in an elevated position, the homes enjoy panoramic views of the sea and surrounding mountains, combined with refined architecture and carefully planned interior spaces. Each h…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haiku Suites
Quartier résidentiel Haiku Suites
Quartier résidentiel Haiku Suites
Quartier résidentiel Haiku Suites
Quartier résidentiel Haiku Suites
Afficher tout Quartier résidentiel Haiku Suites
Quartier résidentiel Haiku Suites
Benahavis, Espagne
depuis
$568,825
A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide …
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications