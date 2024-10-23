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Quartier résidentiel Tailor-Made Villa Manilva

Estepona, Espagne
depuis
$2,27M
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ID: 39359
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1895786465
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Adresse
    Calle Nicaragua

À propos du complexe

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Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of modern elegance and Mediterranean charm. Set on a southeast - facing plot, the property is designed to maximize natural light and stunning coastal views. With generous living space and a spacious basement flooded with natural light, this home is perfect for those seeking luxury and comfort. Located on the western Costa del Sol, this area is fast becoming the first choice for discerning buyers looking for tranquility, authenticity and a relaxed coastal lifestyle. Located near the border with Cadiz, it enjoys pristine beaches, refreshing Atlantic breezes, and crystal clear waters, making it a true paradise for beach lovers. This is your opportunity to own a bespoke villa in one of the most desirable coastal locations in southern Spain. Contact us today for more information and start building your dream home.

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Estepona, Espagne
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