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Quartier résidentiel Almara Villas

Fuengirola, Espagne
depuis
$967,002
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ID: 39589
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1532323567
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Fuengirola
  • Adresse
    Calle Jilguero

À propos du complexe

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Exclusive development of 12 single-family homes in Torreblanca (Fuengirola), a dynamic and attractive coastal city where the Mediterranean and quality of life meet in perfect harmony. This project is located in a privileged enclave of the Costa del Sol, noted for its extensive beaches, its well-kept promenade and an exceptional climate with more than 300 days of sunshine per year. The development is situated in one of the best-connected points of the Costa del Sol, just a few minutes from the local train station, with Málaga International Airport 20 minutes away and the María Zambrano AVE station 30 minutes away. This project will be carried out in 2 phases. In the first phase, 5 homes are being marketed, distributed over 4 floors, with large terraces, landscaped areas and private swimming pools.

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Fuengirola, Espagne
Alimentation et boissons
Loisirs

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