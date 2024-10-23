Quartier résidentiel Australy Aures II

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
New development in the area of Selwo in Estepona, you will feel proud of your new home even before entering it. An enclosed space inside which you will enjoy areas where you can share unforgettable moments with the ones you love the most.
Homes with 2, 3 and 4 bedrooms, with sea views, 3 minutes from the beach.
It has exclusive access for residents of the Social Club, as well as garden areas and swimming pool in an enclosed perimeter.
Another of its services is the multipurpose common room, space for bicycles, accessibility by ramps, access gate, perimeter video surveillance system, indoor heated pool, gym, saunas, gastrobar.
You can customize various aspects of your new home and choose between different types of environments according to your tastes, improve the qualities and finishes and even equip your terrace on the solarium floor.
Other attributes of the development such as Private Pool, Children's Pool, Gym, Social Club (Multipurpose room with projector, Fitness Room, Sauna, Solarium).
A project of maximum exclusivity located above the Selwo Park in Estepona with spacious homes that provide wonderful views and common areas to share unforgettable moments with the ones you love the most.
Localisation sur la carte
Resinera Voladilla, Espagne
Soins de santé
Alimentation et boissons
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour