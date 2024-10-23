  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Estepona
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Estepona, Espagne
depuis
$594,500
;
15
Laisser une demande
ID: 27610
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Estepona

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements modernes en bord de mer à Estepona

Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen doux, ses terrains de golf et son large choix de restaurants et de loisirs, la ville allie authenticité andalouse et modernité.

Depuis les appartements à vendre à Estepona, Malaga, la plage est à seulement 1,2 kilomètre, tandis que Puerto Banús est à environ 18 kilomètres et Marbella à 28 kilomètres. L'aéroport international de Malaga est à environ 83 kilomètres, offrant des liaisons pratiques vers les principales villes européennes.

Le complexe se distingue par ses élégants espaces communs conçus dans un style resort. Des jardins paysagers entourent les bâtiments résidentiels, créant une atmosphère paisible. Une piscine panoramique sur le toit offre une vue spectaculaire sur la mer, tandis que les résidents peuvent également profiter d'un spa et d'installations de bien-être, d'une salle de sport, d'un parking souterrain, de débarras et d'autres commodités pratiques.

À l'intérieur, les maisons ont été conçues dans un style contemporain alliant confort et fonctionnalité. Les espaces ouverts relient les séjours et les cuisines par de grandes fenêtres baignant les intérieurs de lumière naturelle. De spacieuses terrasses prolongent l'espace de vie extérieur, offrant une vue sur la mer et les montagnes. Des finitions de haute qualité et une répartition réfléchie des pièces garantissent à chaque appartement une atmosphère chaleureuse et relaxante tout au long de l'année.


AGP-01009

Localisation sur la carte

Estepona, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone
Montcada i Reixac, Espagne
depuis
$362,586
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$847,604
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$542,702
Complexe résidentiel Alonis Living
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$381,663
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Espagne
depuis
$293,080
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$594,500
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$847,604
L'année de construction 2028
Appartements de luxe en bord de mer à proximité des commodités à Malaga Malaga est la ville de la Costa del Sol. Elle est bien connue pour ses plages, son patrimoine historique et culturel et sa vie active. Malaga n'est pas seulement une porte d'entrée vers la Costa del Sol, mais aussi une v…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$729,881
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Afficher tout Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$705,160
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications