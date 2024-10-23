  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benalmadena
  4. Quartier résidentiel Core Higueron Fase II

Quartier résidentiel Core Higueron Fase II

Benalmadena, Espagne
depuis
$796,241
;
12
Laisser une demande
ID: 39100
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2135942400
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena
  • Adresse
    Calle Pamplona

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
New project in the hills above Fuengirola offering spacious, bright properties built and finished to the highest standards with top quality materials. These stunning 2- and 3-bedroom apartments and penthouses offer stunning views of the coast due to their elevated position. These views can be enjoyed from the generous terraces that extend these homes. The communal areas of this project are impressive and include two infinity pools, fully equipped gymnasium, and a spa. You will also find paddle tennis courts and a private putting green. All of this is set within a large area of landscaped gardens and green areas. Bright, open plan layouts integrate the living/dining space with the modern equipped kitchen. A perfect space for living and entertaining. The properties include underground parking and a storage room. This unique environment allows its residents to indulge in the natural beauty of the coastline and the charm of the sea, creating a truly unforgettable and enriching experience.

Localisation sur la carte

Benalmadena, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mare Fase I
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,66M
Quartier résidentiel Vitta Marina
Mijas, Espagne
depuis
$559,496
Quartier résidentiel Milabeka
Malaga, Espagne
depuis
$637,084
Quartier résidentiel Villa Evania Selwo
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$4,54M
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$604,681
Vous regardez
Quartier résidentiel Core Higueron Fase II
Benalmadena, Espagne
depuis
$796,241
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Amphora Beach Residences Phase 3
Quartier résidentiel Amphora Beach Residences Phase 3
Quartier résidentiel Amphora Beach Residences Phase 3
Quartier résidentiel Amphora Beach Residences Phase 3
Quartier résidentiel Amphora Beach Residences Phase 3
Afficher tout Quartier résidentiel Amphora Beach Residences Phase 3
Quartier résidentiel Amphora Beach Residences Phase 3
Manilva, Espagne
depuis
$364,048
In your new home in the area of Manilva you will be surrounded by what really matters: nature, sea and your loved ones, thanks to the tranquility of living away from an electric, fast and routine life. It is located on the border between the provinces of Cádiz and Málaga, a privileged place…
Agence
Muse
Laisser une demande
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Afficher tout Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$809,425
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Maisons en Bord de Mer Avec Grandes Terrasses et Vue Mer dans une Zone Résidentielle d'Estepona Ce nouveau projet est situé dans la municipalité d'Estepona, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Estepona est une municipalité pittoresque avec plus de 20 kilomètres de côte, connue po…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Marine Hills Fase 1
Quartier résidentiel Marine Hills Fase 1
Quartier résidentiel Marine Hills Fase 1
Quartier résidentiel Marine Hills Fase 1
Quartier résidentiel Marine Hills Fase 1
Afficher tout Quartier résidentiel Marine Hills Fase 1
Quartier résidentiel Marine Hills Fase 1
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$665,525
New residential development of apartments, penthouses and villas in Selwo, Estepona. The development is being built in two independent phases. Phase 1 includes blocks 1 to 9 comprisng of 2, 3 and 4 bedroom apartments, penthouses and 8 semi-detached villas with 3 bedrooms with stunning sea …
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications