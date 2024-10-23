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Quartier résidentiel Balance

Mijas, Espagne
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ID: 39204
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1760971183
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas
  • Adresse
    Calle Doma, 2

À propos du complexe

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This development is a modern residential of 75 homes, in a balanced recipe for a life well lived. With its timeless design and young spirit, it reflects the true essence of life through comfortable 2 and 3 bedroom homes with incredible sea and mountain views and spacious common areas designed for relaxation, entertainment, sports and wellness. In its common areas we find a swimming pool in the central area with a chill out area, designed to enjoy and relax. It also has a gym, a social club and barbecue area and picnic areas for meetings with friends or family. All surrounded by more than 13,000 m2 of gardens that invite you to disconnect. The kitchens come equipped with appliances including: induction hob, refrigerator, washing machine, dishwasher, extractor hood, oven and microwave. The orientation and distribution of the house facilitates rest and provides natural light and ventilation. An ideal living project for people who enjoy a quiet family life, but at the same time urban.

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Mijas, Espagne
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