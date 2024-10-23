Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 5

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Situé dans la région de Selwo entre Estepona et San Pedro. C'est un projet de villégiature dont la valeur ajoutée réside dans son ensemble d'installations, d'infrastructures et de localisation géographique. Le complexe comprend 4 piscines extérieures, un spa avec piscine intérieure chauffée, un cinéma, un club de jeunes et un espace de coworking.
A côté d'Estepona, une commune de premier plan de la Costa del Sol, située entre deux des plus célèbres marinas de la Méditerranée, Puerto Banús et Sotogrande, avec 20 kilomètres de côtes, d'innombrables plages, des terrains de golf, des attractions de loisirs et des centres commerciaux. Votre maison sera située sur le Golden Mile de la Costa del Sol, à seulement 45 minutes des aéroports de Málaga et Gibraltar et de la gare AVE à grande vitesse.
Situés dans le cadre naturel de Selwo, les élégantes façades et les terrasses spacieuses donnent sur la Costa del Sol.
Est un complexe résidentiel privé de maisons uniques, situé dans une urbanisation exclusive, très proche de la mer et entouré de magnifiques jardins, piscines modernes, espaces communautaires, et de multiples options de loisirs.
Localisation sur la carte
Resinera Voladilla, Espagne
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