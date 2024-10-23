Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA

Nous présentons fièrement le dernier ajout à notre collection exclusive. Cette villa orientée sud offre une vue panoramique à couper le souffle et combine une technologie de pointe avec un design contemporain, maximisant la lumière du soleil, l'intimité et les vues. La villa vous accueille avec un majestueux hall d'entrée doté d'une armoire et d'un escalier au premier étage et sous-sol. De là, vous accédez à un WC, une chambre d'hôtes spacieuse en suite, et le grand salon ouvert, salle à manger et coin cuisine, qui s'ouvre sur la terrasse couverte et la piscine à débordement – mélange parfait de vie intérieure et extérieure. Le premier étage dispose d'une chambre principale avec salle de bains et placards, ainsi que de deux chambres d'hôtes généreuses avec salle de bains. Le maître et une chambre d'hôtes s'ouvrent sur une terrasse idéale pour profiter du lever du soleil ou de la vue panoramique. Le sous-sol comprend une buanderie, une salle de machines, un rangement et un garage pour deux voitures, combinant pratique et luxe. La propriété comprend quatre chambres en-suite, un WC supplémentaire, des espaces de vie ouverts, un sous-sol avec un potentiel de gym/cinéma, et des terrasses expansives avec une piscine à débordement spectaculaire, offrant l'ultime style de vie Costa del Sol. Le concept de «Unique Living» garantit que chaque détail est soigneusement conçu, harmonisant le design d'avant-garde avec la chaleur de la maison. Notre dévouement à l'excellence a été récompensé par le prix Best Luxury Villa Development sur la Costa del Sol. Cette villa allie élégance raffinée et confort tranquille. Honorisée comme la meilleure Villa de luxe sur la Costa del Sol, en Espagne, chaque élément a été conçu avec soin.