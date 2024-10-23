  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Mijas
  4. Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA

Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA

Mijas, Espagne
depuis
$2,16M
;
7
Laisser une demande
ID: 39588
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1360511166
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas
  • Adresse
    Calle Barcelona de Mijas Golf, 25

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Nous présentons fièrement le dernier ajout à notre collection exclusive. Cette villa orientée sud offre une vue panoramique à couper le souffle et combine une technologie de pointe avec un design contemporain, maximisant la lumière du soleil, l'intimité et les vues. La villa vous accueille avec un majestueux hall d'entrée doté d'une armoire et d'un escalier au premier étage et sous-sol. De là, vous accédez à un WC, une chambre d'hôtes spacieuse en suite, et le grand salon ouvert, salle à manger et coin cuisine, qui s'ouvre sur la terrasse couverte et la piscine à débordement – mélange parfait de vie intérieure et extérieure. Le premier étage dispose d'une chambre principale avec salle de bains et placards, ainsi que de deux chambres d'hôtes généreuses avec salle de bains. Le maître et une chambre d'hôtes s'ouvrent sur une terrasse idéale pour profiter du lever du soleil ou de la vue panoramique. Le sous-sol comprend une buanderie, une salle de machines, un rangement et un garage pour deux voitures, combinant pratique et luxe. La propriété comprend quatre chambres en-suite, un WC supplémentaire, des espaces de vie ouverts, un sous-sol avec un potentiel de gym/cinéma, et des terrasses expansives avec une piscine à débordement spectaculaire, offrant l'ultime style de vie Costa del Sol. Le concept de «Unique Living» garantit que chaque détail est soigneusement conçu, harmonisant le design d'avant-garde avec la chaleur de la maison. Notre dévouement à l'excellence a été récompensé par le prix Best Luxury Villa Development sur la Costa del Sol. Cette villa allie élégance raffinée et confort tranquille. Honorisée comme la meilleure Villa de luxe sur la Costa del Sol, en Espagne, chaque élément a été conçu avec soin.

Localisation sur la carte

Mijas, Espagne
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel One 80 Collection
Estepona, Espagne
depuis
$807,731
Quartier résidentiel Villa Harmony
Marbella, Espagne
depuis
$15,36M
Quartier résidentiel Oceanic Garden
Mijas, Espagne
depuis
$453,922
Quartier résidentiel Altura 160
Benahavis, Espagne
depuis
$567,687
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Espagne
depuis
$1,06M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Mijas, Espagne
depuis
$2,16M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa A San Pedro
Quartier résidentiel Villa A San Pedro
Quartier résidentiel Villa A San Pedro
Quartier résidentiel Villa A San Pedro
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$3,41M
Discover an oasis of tranquility and luxury in southern Spain, on the Costa del Sol! This exclusive 5-bedroom, 5-bathroom villa, located in a quiet urbanization in San Pedro de Alcántara, is the perfect combination of elegance, modern comfort, and first-class design. The property enjoys exc…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Edificio Perseo
Quartier résidentiel Edificio Perseo
Quartier résidentiel Edificio Perseo
Quartier résidentiel Edificio Perseo
Quartier résidentiel Edificio Perseo
Afficher tout Quartier résidentiel Edificio Perseo
Quartier résidentiel Edificio Perseo
Fuengirola, Espagne
depuis
$417,176
New development of 12 exclusive 2 and 3 bedroom residences in the heart of Fuengirola, just 250 metres from the beach and the seafront promenade. Discover our carefully designed apartments and penthouses, each created to offer an exceptional lifestyle. Every home combines comfort, elegance …
Agence
Muse
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$348,951
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications