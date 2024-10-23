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Quartier résidentiel Villa Eco Zero

Estepona, Espagne
depuis
$1,35M
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13
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ID: 39019
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 920205959
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona

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An innovative project of sustainable and self-sufficient housing designed for those seeking a lifestyle in harmony with nature, without sacrificing comfort and modernity. Located on the Costa del Sol, it offers villas built with ecological materials and equipped with cutting-edge technologies, such as solar energy, rainwater harvesting systems, and natural insulation. The consequences of climate change, the possible global blackout, rising electricity and hydrocarbon prices... They're all a consequence of one thing: our lifestyle. The way we live has long ceased to be sustainable, and it's time for a change. Living differently is possible, and helping others is our mission. We want them to live as they've always dreamed of: sustainably, in a home that is respectful of nature, efficient, and self-sufficient.

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Estepona, Espagne
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