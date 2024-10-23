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Quartier résidentiel Essence Residence Fase 1

Bel Air, Espagne
depuis
$932,873
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ID: 39098
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1833921843
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Village
    Bel Air
  • Adresse
    Camino de Brijan

À propos du complexe

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We believe that home is much more than a place: it is an experience. This carefully designed community offers the perfect combination of privacy and exclusive services close to the prestigious Villa Padierna Place. Its exceptional flats and penthouses stand out for their large and bright spaces, high quality finishes and unrivalled sea views. The project has benefited from the vision of renowned architect Pablo Villarroel and the talent of design studio Yodezeen. A fully equipped gym helps you stay active, healthy and energised, all within walking distance of your home. Swimming pools, both indoor and outdoor, allow you to enjoy a dip any time of the year. FIND THE PERFECT BALANCE Ergonomic furnishings, optimal lighting and elegant design create an ideal environment for concentration and inspiration. RECHARGE YOUR BODY AND MIND Whether it's to relax after a long day or simply to indulge in a moment of wellness, the spa area offers the perfect getaway.

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Bel Air, Espagne
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