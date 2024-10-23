Quartier résidentiel Essence Residence Fase 1

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We believe that home is much more than a place: it is an experience.
This carefully designed community offers the perfect combination of privacy and exclusive services close to the prestigious Villa Padierna Place.
Its exceptional flats and penthouses stand out for their large and bright spaces, high quality finishes and unrivalled sea views. The project has benefited from the vision of renowned architect Pablo Villarroel and the talent of design studio Yodezeen.
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