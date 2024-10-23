  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga

Benahavis, Espagne
depuis
$2,62M
;
22
Laisser une demande
ID: 33156
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Économes en Énergie Dans le Country Club à Benahavis

Benahavis est un lieu naturel qui offre des vues pittoresques entre les célèbres Marbella, Ronda et Estepona. La région est très proche de la plage, à environ 7 km.

Les appartements économes en énergie sont situés dans une résidence respectueuse de l'environnement, à quelques minutes des plages de sable. Ils se trouvent également à 15 minutes de Puerto Banus, 45 minutes de l'aéroport de Malaga et près d'une heure du centre-ville de Malaga.

Le projet respectueux mentionné ci-dessus est le Country Club sur un grand terrain de 200 hectares. Les appartements à Benahavis sont situés dans ce projet et se trouvent en face d'un lac artificiel. Dans le Country Club, il y a des activités telles que le canoë, le surf, le vélo aquatique, un terrain de golf, des courts de tennis professionnels, des courts de paddle, etc. En plus de ces équipements, il y a une piscine commune et un centre de bien-être comprenant un centre sportif entièrement équipé, un spa, un sauna, des salles de massage et un club pour enfants.

Les appartements sont conçus pour favoriser la durabilité et sont candidats au certificat BREEAM qui évalue l'efficacité énergétique.

Les appartements sont équipés de cuisines entièrement équipées, de systèmes de domotique, de climatisation et de chauffage au sol. De plus, il est possible d'ajouter des équipements tels qu'une piscine, un sauna, un bain turc et un barbecue moyennant un supplément.


AGP-00720

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne
Éducation
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$361,409
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Casares, Espagne
depuis
$608,785
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$425,684
Complexe résidentiel Halar
Alicante, Espagne
depuis
$338,345
Complexe résidentiel Amaneser X
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$276,572
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,62M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Espagne
depuis
$250,597
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 78–179 m²
9 objets immobiliers 9
Le complexe résidentiel Lagoons Village by TM est situé dans un environnement naturel privilégié — entre le parc naturel de La Mata et la lagune rose de Torrevieja. Laguna Rosa sera composée de 240 logements de différents types tels que des appartements, des bungalows, des duplex et des vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
266,444
Apartment 2 chambres
98.0 – 149.0
309,493 – 365,342
Apartment 3 chambres
129.0 – 179.0
376,977 – 440,970
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$631,479
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
231,538 – 359,524
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
324,619 – 452,605
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications