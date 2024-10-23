  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante

Orihuela, Espagne
depuis
$414,384
;
50
ID: 27870
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Orihuela

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine

À propos du complexe

Appartements de 2 ou 3 Chambres Vue Océan à Dehesa de Campoamor Costa Blanca

Niché dans la partie surélevée de Dehesa de Campoamor, à proximité immédiate du port de plaisance et des célèbres plages de Cala de Campoamor et Platja de La Glea, ce complexe résidentiel présente une charmante escapade méditerranéenne avec des kilomètres de rivages sablonneux immaculés et des eaux cristallines. De plus, l'attrait de la région s'étend aux amateurs de golf, car elle possède l'un des clubs de golf les plus beaux et les plus prestigieux de toute la Méditerranée, avec des possibilités de golf toute l'année.

Ce havre de bord de mer est entouré d'une verdure luxuriante et se trouve à côté d'une réserve naturelle d'une grande importance écologique. Les villes côtières voisines de Torrevieja, Orihuela, Alicante et Carthagène offrent une multitude de services et d'activités de loisirs, enrichissant l'expérience des résidents et des visiteurs. Idéalement, les aéroports d'Alicante et de Murcie se trouvent à seulement 35 à 50 minutes en voiture, et la gare routière Dehesa de Campoamor relie le complexe à toutes les grandes villes de la région.

Entouré d'espaces verts pittoresques, ce complexe offre le cadre idéal pour des promenades tranquilles et des activités sportives. Sa grande façade et ses vastes jardins créent une ambiance captivante au sein des locaux. Les appartements à vendre à Alicante disposent chacun de terrasses spacieuses avec une vue imprenable sur la mer. De plus, les espaces communs offrent des jardins, une piscine extérieure et une grande piscine intérieure chauffée pour en profiter toute l'année.

Les résidents potentiels ont la liberté de choisir le logement qui correspond le mieux à leurs préférences, allant des appartements de 2 ou 3 chambres aux penthouses et unités au rez-de-chaussée avec jardins privés. Tous ces espaces de vie sont équipés de généreuses terrasses, de cuisines de style moderne dotées de nombreux rangements et d'appareils électroménagers de haute qualité.


ALC-00238

Localisation sur la carte

Orihuela, Espagne
Éducation
Soins de santé

