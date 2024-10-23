  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante

Finestrat, Espagne
depuis
$441,461
;
29
ID: 27832
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Village
    Finestrat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine

À propos du complexe

Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à vendre à Finestrat

Des appartements élégants sont situés à Finestrat, une charmante ville située dans la province d'Alicante, en Espagne, sur la côte est le long de la Costa Blanca. Elle est connue pour son mélange de belles plages, de vues sur les montagnes et de riche patrimoine historique. La ville est divisée en deux zones principales : la partie côtière, Cala de Finestrat, et le village traditionnel de l'intérieur situé près de la montagne Puig Campana. En résumé, Finestrat est un mélange unique de beauté côtière et de paysages montagneux, avec sa charmante vieille ville, sa belle plage et des possibilités de détente et d'aventure. C'est une excellente destination pour ceux qui recherchent une expérience plus tranquille à proximité de l'animation de Benidorm.

Étant si bien situés, les appartements à vendre à Finestrat Alicante sont à quelques pas du parcours de golf et à 5 minutes d'un grand centre commercial regorgeant de magasins de détail et de supermarchés, répondant à tous vos besoins d'achat. De plus, la gare routière à proximité offre une excellente connectivité, tandis qu'un trajet en voiture un peu plus long vous mènera à la ville emblématique de Benidorm, célèbre pour son horizon imposant. Cette ville dynamique propose des événements toute l'année, des parcs à thème passionnants comme Terra Mitica et une gamme complète de services essentiels tels que des écoles et des installations médicales.

Les appartements disposent d'un espace commun très complet, avec piscines (une semi-olympique de 25 m), jeux pour enfants, court de paddle-tennis, salle de sport extérieure, salle de sport intérieure, terrain de pétanque, salle de coworking et salle polyvalente.

À l'intérieur de ces appartements modernes, vous disposez de deux ou trois chambres doubles spacieuses selon le modèle, toutes équipées de deux salles de bains, d'une cuisine ouverte et d'un coin repas, ainsi que d'un salon spacieux avec des portes-fenêtres à la française qui laissent entrer une abondante lumière naturelle.


ALC-00963

Finestrat, Espagne
