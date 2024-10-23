  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga

Benalmadena, Espagne
depuis
$694,565
;
14
Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Village
    Benalmadena

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements et penthouses parfaits avec d'excellentes commodités à Benalmádena

Torremuelle est un quartier côtier pittoresque situé à Benalmádena, sur la Costa del Sol espagnole. Réputé pour ses vues imprenables sur la mer, son atmosphère résidentielle paisible et sa proximité avec les plages et les parcs naturels, il offre un mélange de détente et de commodités. Le quartier offre un mélange de villas modernes, de maisons andalouses traditionnelles et de charmantes commodités locales, le tout niché entre la mer Méditerranée et les collines pittoresques de Benalmádena. Torremuelle est également bien desservie par le train, ce qui en fait un lieu idéal pour les habitants et les visiteurs en quête de tranquillité et d'accès facile aux villes voisines.

Ce magnifique complexe est situé au cœur de Torremuelle, un quartier très proche de tout. La plage est idéalement située à seulement 400 mètres à pied. Pour les amateurs de golf, le parcours de Torrequebrada est à environ 5 km et le magnifique port de plaisance de Puerto Marina est à 6 km. L'aéroport international de Malaga est à seulement 16 km et la célèbre Marbella à 52 km.

Ce complexe résidentiel exclusif offre des prestations exceptionnelles, notamment une salle de sport entièrement équipée, une piscine, un espace de coworking et de convivialité, ainsi qu'un parking privé et des caves. Il se distingue par son design moderne et élégant et l'utilisation de matériaux haut de gamme. Chaque logement est soigneusement conçu pour répondre aux attentes des résidents les plus exigeants. Situées sur un terrain en pente douce, toutes les résidences font face à la côte, offrant une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage par un magnifique parc public paysager à quelques pas.

Découvrez la modernité en harmonie avec la beauté méditerranéenne dans ce complexe résidentiel exclusif proposant des appartements à vendre à Benalmadena, Malaga. Situé à proximité d'un parc public, chaque logement bénéficie d'une vue sur la mer et la nature, avec un accès facile aux principaux axes routiers et à la gare à proximité. Les appartements orientés plein sud sont lumineux et spacieux, avec des terrasses privées et une vue imprenable. Les résidents bénéficient de piscines intérieure et extérieure, d'une salle de sport, d'espaces de coworking, d'espaces verts et d'un parking privé avec cave. Avec des équipements haut de gamme et une vie sécurisée, c'est l'endroit idéal pour profiter de la vie côtière.


AGP-00971

Localisation sur la carte

Benalmadena, Espagne
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

