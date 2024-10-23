  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur

Marbella, Espagne
depuis
$800,515
ID: 27601
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Marbella

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella

Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours de golf réputés, sa gastronomie raffinée, ses boutiques de luxe et sa scène culturelle dynamique, la ville offre un cadre incomparable où loisirs et raffinement se marient harmonieusement. Les montagnes environnantes et la mer Méditerranée encadrent un environnement alliant tranquillité et dynamisme d'un pôle international.

Les appartements à vendre à Marbella, Malaga, sont situés à 0,9 km de la plage, à 5,7 km du centre-ville, à 12 km de Puerto Banús et à 34 km de l'aéroport international de Malaga.

Les espaces communs extérieurs sont conçus pour agrémenter le quotidien. Une impressionnante piscine à débordement se fond harmonieusement dans l'horizon et offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Les jardins paysagers créent un environnement serein et rafraîchissant, tandis que le bar de la piscine, le spa avec hammam, le couloir de nage chauffé, la salle de sport, ainsi qu'un espace de coworking et de convivialité moderne complètent une sélection d'équipements conçus pour la détente, le bien-être et la convivialité.

Les intérieurs se distinguent par leur élégance et leur fonctionnalité. Les aménagements spacieux et les cuisines ouvertes communiquent naturellement avec les espaces repas et salon lumineux, tandis que de grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle dans les logements. Les chambres sont conçues comme des havres de paix, la plupart avec salle de bains privative aux finitions haut de gamme. De vastes terrasses prolongent les espaces de vie extérieurs, invitant les résidents à profiter du climat méditerranéen toute l'année.


AGP-01013

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé

